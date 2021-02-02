المحكمة العليا في باكستان تأمر بخروج متهم بقتل صحفي أمريكي من السجن

كابول - (بي بي سي)

قضت المحكمة العليا في باكستان، اليوم الثلاثاء، بخروج متشدد من سجنه بعد أيام من تبرئته من تهمة قتل صحفي أمريكي.

وقررت المحكمة إيداع أحمد عمر سعيد، في دار استراحة تحسبًا لطعون جديدة في قرار تبرئته.

وكانت الحكومة الباكستانية قد ناشدت المحكمة العليا مراجعة قرارها بالإفراج عن شيخ، عقب قرار تبرئته هو آخرين كانوا متهمين في قضية مقتل الصحفي الأمريكي دانيال بيرل.