"رويترز": إيران عززت قدراتها على تخصيب اليورانيوم

طهران - (بي بي سي)

تفيد تقارير إعلامية بأن إيران عززت من قدراتها على تخصيب اليورانيوم، ما يمثل أحدث الخروقات من قبل طهران للاتفاق النووي الذي أبرمته مع قوى دولية قبل سنوات.

وقالت وكالة "رويترز" للأنباء، إنها أطلعت على تقرير لوكالة الطاقة الذرية جاء فيه أن إيران زادت من أجهزة الطرد المركزية في منشأة نطنز النووية.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد انسحب من الاتفاق النووي الإيراني في عام 2018 وهو ما جاء الرد الإيراني عليه في صيغة خروقات للاتفاق.