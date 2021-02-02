"رويترز": إيران عززت قدراتها على تخصيب اليورانيوم
طهران - (بي بي سي)
تفيد تقارير إعلامية بأن إيران عززت من قدراتها على تخصيب اليورانيوم، ما يمثل أحدث الخروقات من قبل طهران للاتفاق النووي الذي أبرمته مع قوى دولية قبل سنوات.
وقالت وكالة "رويترز" للأنباء، إنها أطلعت على تقرير لوكالة الطاقة الذرية جاء فيه أن إيران زادت من أجهزة الطرد المركزية في منشأة نطنز النووية.
وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد انسحب من الاتفاق النووي الإيراني في عام 2018 وهو ما جاء الرد الإيراني عليه في صيغة خروقات للاتفاق.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
166492
عدد المصابين
-
130107
عدد المتعافين
-
9360
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
103066730
عدد المصابين
-
74683577
عدد المتعافين
-
2226548
عدد الوفيات
إعلان