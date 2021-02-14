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وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره البوركيني آفاق التعاون والقضايا القارية

02:28 م الأحد 14 فبراير 2021
وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره البوركيني آفاق التعاون والقضايا القارية

وزير الخارجية سامح شكري

القاهرة- (أ ش أ):

تلقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية بوركينا فاسو "ألفا باري"، حيث تم بحث آفاق التعاون بين البلديّن، فضلاً عن القضايا الإقليمية والقارية ذات الاهتمام المُتبادل.

وصرح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري قدَّم لنظيره البوركيني التهنئة على انتخابه عضواً بالبرلمان واستمراره في منصبه الوزاري الذي يشغله منذ تولي الرئيس "كابوريه" للسلطة.

كما أكد حرص مصر على دعم التعاون مع الجانب البوركيني في كافة المجالات كالأمن والصحة والزراعة والطاقة، مستعرضا الجهود المصرية المتكاملة وما تقدمه من مساعدات بشكل ثنائي لبناء قدرات بوركينا فاسو من خلال الدورات التدريبية التي يتم تقديمها عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

وأوضح حافظ أن الوزيريّن تبادلا الرؤى حول مستجدات الأوضاع على مستوى القارة الأفريقية، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بينهما خلال المرحلة المقبلة.

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سامح شكري القضايا القارية بوركينا فاسو ألفا باري

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