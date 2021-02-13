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أردوغان يفتتح مسجدا في مسقط رأسه ويطلق عليه اسم والده

12:42 م السبت 13 فبراير 2021
أردوغان يفتتح مسجدا في مسقط رأسه ويطلق عليه اسم والده

رجب طيب إردوغان

وكالات:

افتتح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الجمعة، مسجد "الحاج أحمد أردوغان"، في ولاية ريزه، مسقط رأسه، بشمال البلاد، حسبما نقلت وكالة الاناضول.

وتمت تسمية المسجد الذي أدى فيه الرئيس التركي صلاة الجمعة، باسم والده، أحمد أردوغان، وجرى تشييده ضمن حرم جامعة "رجب طيب أردوغان".

وأقام أول صلاة جمعة في المسجد، رئيس الشؤون الدينية، علي أرباش.

وكان أردوغان قد دعا جميع الأحزاب، للمشاركة في إعداد دستور مدني جديد للجمهورية التركية التي ستحتفل بمئوية تأسيسها.

وقال الرئيس التركي أمام الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية الحاكم: "لنواجه الذكرى المئوية لتأسيس جمهوريتنا ليس بدستور الانقلاب، بل بدستور مدني جديد يناسب هذا البلد وأمتنا".

وتابع أردوغان قائلا: "نريد صياغة دستور يتناسب مع الحضارة التركية.. ينبغي أن يكون الدستور الجديد مناسبا لجميع طوائف الشعب التركي"، بحسب صحيفة يني شفق التركية.

أردوغان أردوغان يفتتح مسجد مسجد الحاج أحمد أردوغان تركيا

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