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الجيش اليمني يعلن مقتل 60 عنصرا من الحوثيين في معارك بمحافظة مأرب

10:03 م الجمعة 12 فبراير 2021
الجيش اليمني يعلن مقتل 60 عنصرا من الحوثيين في معارك بمحافظة مأرب

الجيش اليمني

صنعاء - (د ب أ):

أعلن الجيش اليمني الموالي للحكومة الشرعية، اليوم الجمعة، مقتل أكثر من 60 عنصرا من مسلحي الحوثيين في معارك بمحافظة مأرب، شرقي البلاد.

وقال بيان للمركز الإعلامي للجيش:"إن مليشيا الحوثي شنت هجمات انتحارية متتالية في محاولة منها للسيطرة على مواقع عسكرية في جبهة الكسارة، غرب مأرب، إلا أن رجال الجيش تصدوا لها وأفشلوا جميع الهجمات".

وأكد البيان أن المعارك التي خاضها الجيش أسفرت عن مصرع أكثر من 60 عنصرا حوثيا وجرح آخرين، إضافة إلى خسائر أخرى في المعدات.

وأضاف البيان أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف تعزيزات كانت في طريقها إلى المليشيا في ذات الجبهة،" وتمكنت الغارات من تدميرها، ومن ضمنها عربة ودبابة و ثلاث دوريات قتالية ومصرع جميع من كانوا على متنها".

من جانبها، قالت جماعة الحوثي، إن مقاتلات" العدوان( التحالف)"، شنت 18 غارة جوية على مديريتي صرواح ومدغل، دون الإشارة إلى وقوع خسائر.

وصعد الحوثيون عملياتهم العسكرية منذ أسبوع في محاولة للسيطرة على المحافظة الاستراتيجية التي تضم أهم حقول النفط والغاز، فضلا عن كونها المقر الرئيسي للجيش الحكومية.

الجيش اليمني الحوثيين اليمن

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