الجيش في ميانمار يعفو عن أكثر من 23 ألف سجين
ناي بي داو - أ ش أ
أمر النظام العسكري في ميانمار بالإفراج عن أكثر من 23 ألف سجين، اليوم الجمعة، بعد أسبوع على اعتقالات جديدة طالت حلفاء للزعيمة أونج سان سو تشي ومسؤولين آخرين.
وأوضحت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية نقلا عن وسائل إعلام تابعة للدولة، أن "مجلس إدارة الدولة في ميانمار ألغى عقوبة 23 ألفا و314 سجينا في السجون والمعسكرات.
وأضافت أنه سيتم أيضا إطلاق سراح 55 سجينا أجنبيا آخر، ووقع كلا الأمرين قائد المجلس العسكري مين أونج هلاينج.
وقررت الشرطة في ميانمار -في 3 فبراير- احتجاز زعيمة البلاد "أونج سان سو تشي" احتياطيا حتى 15 من فبراير الجاري، موجهة لها اتهامات تتعلق بخرق قانون الصادرات والواردات في البلاد.
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