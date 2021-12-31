اليابان تخطط لإطلاق أول قمر صناعي "خشبي" في العالم عام 2023

07:55 م الجمعة 31 ديسمبر 2021
اليابان تخطط لإطلاق أول قمر صناعي "خشبي" في العالم عام 2023

قمر صناعي خشبي

طوكيو - (أ ش أ):

أفادت تقارير إعلامية يابانية، اليوم الجمعة، باعتزام اليابان إطلاق أول قمر صناعي "خشبي" في العالم عام 2023، في ظل سعي الفريق القائم على تطويره لاستغلال انخفاض تكلفة الخشب وصداقته للبيئة في تكنولوجيا الفضاء.

وقال الفريق المكوّن من باحثين بجامعة "كيوتو" ومؤسسة "سوميتومو فورستري"، إن القمر، الذي سيُصنع هيكله الخارجي من الخشب، سيحترق فور عودته للمجال الجوي للأرض بعد انتهاء مهمته، ما يشكل عبئًا بيئيًا أقل، حسب ما نقلت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء.

وأشار الفريق إلى انخفاض تكلفة بناء الهيكل الخارجي للقمر الصناعي من الخشب مقارنة بالألومنيوم، وهو المادة السائدة في صناعة تلك الأقمار، موضحين أن القمر سيحتوي هوائي بداخله، نظرًا لإمكانية اختراق الموجات الكهرومغناطيسية للخشب.

ومن المخطط أن يكون تصميم القمر الجديد مكعبا بجوانب سمكها 10 سنتيمترات، مغطى من الخارج بالخشب وخلايا للطاقة الشمسية. ويستعد الفريق حاليًا لاختبار مدى تحمل الخشب لظروف الفضاء، باستخدام جهاز تجريبي خارجي لمحطة الفضاء الدولية.

من جانبه، قال رائد الفضاء تاكاو دوي بوكالة استكشاف الفضاء اليابانية، والذي يقود فريق تطوير القمر الجديد، إن نجاح الخطة من شأنه أن يمهد الطريق لـ"السماح حتى للأطفال المهتمين بالفضاء بصنع قمر صناعي"، على حد تعبيره.

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Asha
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