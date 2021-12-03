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مستوطنون إسرائيليون يرسمون شعارات عنصرية في حي الشيخ جراح بالقدس

09:00 م الجمعة 03 ديسمبر 2021
مستوطنون إسرائيليون يرسمون شعارات عنصرية في حي الشيخ جراح بالقدس

حي الشيخ جراح - أرشيفية

رام الله - (أ ش أ):
رسم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الجمعة، شعارات عنصرية، وقاموا بتخريب "جداريات الصمود" المرسومة قرب منزل عائلة "الكرد" المهددة بالتهجير القسري في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، وذلك للمرة الثانية.
وقال أهالي الحي إنهم رغم تعلقهم بالجداريات المرسومة التي تم اتلافها إلا أنهم سيعيدون رسمها، وأن قوتهم وإرادتهم بالعقل والقلب لا يمكن للمستوطنين القضاء عليها مهما حاولوا.
وكان مستوطنون قاموا بمسح الجداريات وتشويهها، الثلاثاء الماضي، وفي ذات اليوم أعاد المقدسيون رسمها.
وشرع المقدسيون ومن ساندهم من نشطاء بتنظيف الجداريات؛ من أجل إعادة الرسم عليها مرة أخرى.

هذا المحتوى من

Asha
حي الشيخ جراح رام الله الاحتلال الإسرائيلي

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