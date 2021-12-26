السعودية وموريتانيا تبحثان سبل تعزيز علاقات التعاون العسكري

الرياض - (أ ش أ):

بحث رئيس هيئة الأركان العامة السعودي الفريق الأول الركن فيَّاض بن حامد الرويلي، مع قائد المكتب الثاني بالأركان العامة للجيوش الموريتانية اللواء الركن حمادي اعل ولد مولود والوفد المرافق له، علاقات التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها.

واستعرض خلال لقائهما اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، عدد من القضايا ذات الاهتمام الشترك.

حضر اللقاء رئيس هيئة استخبارات وأمن القوات المسلحة السعودي اللواء الطيار الركن حسام الدامر، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة من الجانبين.