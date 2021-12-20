جونسون يحذر المواطنين من فرض قيود جديدة للسيطرة على انتشار أوميكرون

لندن - (د ب أ)

حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين، من أنه ينبغي على المواطنين أن يتوقعوا فرض قيود جديدة للحد من انتشار متحور أوميكرون من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وسط مخاوف من فشل هيئة الصحة الوطنية في مواجهته، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وقالت الوكالة إنه عقب اجتماع خاص لمجلس الوزراء استمر ساعتين، قال رئيس الوزراء إنهم يراقبون البيانات "ساعة بساعة".

بيد أنه قال إن الحجج الداعية إلى اتخاذ إجراء "متوازنة للغاية" مشيرا إلى أنه من غير المحتمل اتخاذ إجراءات جديدة قبل عطلة عيد الميلاد.

وأضاف "لسوء الحظ يجب أن اقول للناس إنه سيتعين علينا الاحتفاظ بإمكانية اتخاذ مزيد من الإجراءات لحماية الجماهير وحماية الصحة العامة وحماية هيئة الصحة الوطنية " .

وأوضح " إننا نبحث في جميع الأشياء لإبقاء أوميكرون تحت السيطرة ولن نستبعد شيئا .

وأطلع كبير المستشارين العلميين للحكومة باتريك فالانس وكبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا كريس ويتي الوزراء في الاجتماع الافتراضي على آخر الوضع .

ويأتي ذلك بعد أن حذرت المجموعة الاستشارية العلمية الحكومية للطوارئ من أن عدد حالات الدخول اليومية إلى المستشفيات قد يصل إلى 3000 حالة دون مزيد من القيود.

ومع ذلك، قال جونسون إنه لا تزال هناك "شكوك" حول شدة السلالة الجديدة، فضلا عن معدل دخول المستشفيات المرتبطة بها، وتأثيرها على فعالية اللقاحات.

وأظهرت آخر الأرقام الرسمية أن هناك 91743 حالة إصابة أخرى مؤكدة مختبريا في بريطانيا حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم الاثنين، مع وفاة 44 شخصا آخرين توفوا خلال 28 يوما من ثبوت إصابتهم بالمرض.

وذكرت وكالة الأمن الصحي البريطانية أنه تم تسجيل 8044 حالة مؤكدة إضافية لمتحور أوميكرون في جميع أنحاء بريطانيا ، ليصل إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 45145 حالة.