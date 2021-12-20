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الليرة التركية تواصل التراجع أمام العملات الأجنبية

07:04 م الإثنين 20 ديسمبر 2021
الليرة التركية تواصل التراجع أمام العملات الأجنبية

الليرة التركية

أنقرة - (بي بي سي)

تراجعت قيمة الليرة التركية إلى مستوى قياسي أمام العملات الرئيسية، بعد أن أكد الرئيس رجب طيب أردوغان مرة أخرى أنه لن يرفع أسعار الفائدة لمواجهة معدَل تضخم يزيد عن عشرين بالمئة.

وتراجعت الليرة التركية دفعة واحدة بنسبة ثمانية بالمئة أمام الدولار، وهو ما يمثل انخفاضا بأكثر من ثلث قيمتها في الشهر الماضي وحده.

كما فقد مؤشر الأسهم الرئيسي في اسطنبول أكثر من خمسة في المائة من قيمته، مما أدى إلى توقف التداول لليوم الثاني على التوالي.

وكان أردوغان قد قال أمس الأحد إن عقيدته الإسلامية تمنعه من دعم زيادة أسعار الفائدة، وهي الأداة الاقتصادية المعتادة لمعالجة نسبة التضخم.

هذا المحتوى من

BBC
الليرة التركية العملات الأجنبية رجب طيب أردوغان تركيا

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