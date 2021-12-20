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الكرملين: مساعدا بوتين وبايدن بحثا مقترحات روسيا بشأن الضمانات الأمنية

07:13 م الإثنين 20 ديسمبر 2021
الكرملين: مساعدا بوتين وبايدن بحثا مقترحات روسيا بشأن الضمانات الأمنية

يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي

موسكو - (أ ش أ):

بحث يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، خلال اتصال هاتفي، اليوم الإثنين، مع مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون للأمن القومي، جيك سوليفان، المقترحات الروسية الأخيرة حول الضمانات الأمنية في أوروبا.

وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف للصحفيين:"واصل أوشاكوف وسوليفان مناقشتهما في سياق المقترحات الروسية المعروفة، التي وردت في مسودتي وثيقتين، جرى تسليمها في وقت سابق إلى الجانب الأمريكي".

وأضاف:" أن النقاش حمل طابعا عمليا وبراجماتيا"، موضحا أن مساعدي الرئيسين الروسي والأمريكي اتفقا على مواصلة اتصالاتهما.

وكانت الخارجية الروسية نشرت في 17 ديسمبر الجاري مشروعين، أحدهما لمعاهدة مع الولايات المتحدة والآخر اتفاقية مع حلف شمال الأطلسي "الناتو"، يتضمنان بنودا حول بلورة ضمانات الأمن المتبادلة في أوروبا.

وكان أوشاكوف قد أبلغ سوليفان في وقت سابق باستعداد موسكو لبدء المفاوضات على الفور حول الوثيقتين، في حين تقول مصادر روسية إن نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف سيمثل روسيا في المشاورات المتوقعة، الذي أعلن يوم /السبت/ الماضي أن بلاده تقترح على واشنطن إجراء محادثات ثنائية حول الضمانات الأمنية.

هذا المحتوى من

Asha
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