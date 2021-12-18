هولندا تعتزم تشديد إجراءات مواجهة انتشار متحور "أوميكرون"

امستردام- (د ب أ):

أعلنت الحكومة الهولندية في لاهاي أن رئيس الوزراء، مارك روته يعتزم الإعلان عن إجراءات صارمة جديدة، في الساعة السابعة مساء(1800 بتوقيت جرينتش).

وكانت الهيئة الاستشارية للحكومة قد نصحت بفرض إغلاق صارم، بسبب متحور "أوميكرون". وسيتم اتخاذ قرار حول هذا الأمر ، بعد اجتماع طارئ للحكومة.

ونصح خبراء بإغلاق جميع المنشآت تقريبا، فيما عدا المتاجر الكبرى والصيدليات.

ونصحوا أيضا بإغلاق المطاعم والصالات الرياضية ودور الثقافة والسينما والمدارس.

وهناك حاليا إغلاق ليلي-مما يعني أن جميع المنشآت، فيما عدا المتاجر الكبرى، يجب أن يتم غلقها في الساعة الخامسة مساء(1600 بتوقيت جرينتش).

وتشير أرقام من الحكومة الهولندية إلى أن عدد حالات الإصابة بمتحور "أوميكرون" يتضاعف كل يومين إلى ثلاثة أيام.

ويتوقع خبراء أن يكون هذا المتحور هو المهيمن في العاصمة، قبل الكريسماس.