Masrawy logo white

هولندا تعتزم تشديد إجراءات مواجهة انتشار متحور "أوميكرون"

03:15 م السبت 18 ديسمبر 2021
هولندا تعتزم تشديد إجراءات مواجهة انتشار متحور "أوميكرون"

فيروس كورونا

امستردام- (د ب أ):

أعلنت الحكومة الهولندية في لاهاي أن رئيس الوزراء، مارك روته يعتزم الإعلان عن إجراءات صارمة جديدة، في الساعة السابعة مساء(1800 بتوقيت جرينتش).

وكانت الهيئة الاستشارية للحكومة قد نصحت بفرض إغلاق صارم، بسبب متحور "أوميكرون". وسيتم اتخاذ قرار حول هذا الأمر ، بعد اجتماع طارئ للحكومة.

ونصح خبراء بإغلاق جميع المنشآت تقريبا، فيما عدا المتاجر الكبرى والصيدليات.

ونصحوا أيضا بإغلاق المطاعم والصالات الرياضية ودور الثقافة والسينما والمدارس.

وهناك حاليا إغلاق ليلي-مما يعني أن جميع المنشآت، فيما عدا المتاجر الكبرى، يجب أن يتم غلقها في الساعة الخامسة مساء(1600 بتوقيت جرينتش).

وتشير أرقام من الحكومة الهولندية إلى أن عدد حالات الإصابة بمتحور "أوميكرون" يتضاعف كل يومين إلى ثلاثة أيام.

ويتوقع خبراء أن يكون هذا المتحور هو المهيمن في العاصمة، قبل الكريسماس.

فيروس كورونا كوفيد 19 متحور أوميكرون

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
879

إصابات اليوم

48

وفيات اليوم

525

متعافون اليوم

371698

إجمالي الإصابات

21203

إجمالي الوفيات

309354

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا