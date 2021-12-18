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رئيس وزراء الأردن في عزل منزلي بعد إصابة أبنائه بكورونا

03:22 م السبت 18 ديسمبر 2021
رئيس وزراء الأردن في عزل منزلي بعد إصابة أبنائه بكورونا

رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة

وكالات:

أفادت قناة "المملكة" الأردنية، السبت، بأن رئيس الوزراء بشر الخصاونة يخضع للعزل الاحترازي بعد إصابة أبنائه بفيروس كورونا، ولم تذكر القناة تفاصيل أخرى على الفور.

كان وزير الصحة الأردني، فراس الهواري، أعلن في مقابلة مع "التلفزيون الأردني"، اكتشاف 7 إصابات بمتحور أوميكرون، مُشيرًا إلى أن "جميع الحالات التي جاءت من الخارج كانت لديهم نتيجة فحص سلبية قبل وصولهم، لكن نتيجة فحص الوصول كانت إيجابية".

وأضاف: "أوميكرون سيصبح النسخة السائدة من فيروس كورونا"، مشيرا إلى أن "سرعة انتشاره 3 أضعاف سرعة انتشار المتحورات الأخرى، والمؤشرات تقول إن أعراضه أقل حدة وفق الدراسات".

ودعا الهواري المواطنين إلى الحصول على جرعة ثالثة معززة من لقاح كورونا بعد 3 أشهر من تلقي الجرعة الثانية، مضيفا: "المصاب بفيروس كورونا قابليته أعلى للإصابة مرة أخرى، وجسمه لديه قابلية أعلى لاستقبال الفيروس وهنا لا أتحدث مناعيا".

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