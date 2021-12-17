Masrawy logo white

الموارد المائية العراقية تُؤكد جاهزيتها لاستقبال السيول

09:05 م الجمعة 17 ديسمبر 2021
الموارد المائية العراقية تُؤكد جاهزيتها لاستقبال السيول

السيول ارشيفية

بغداد - (أ ش أ):
أكدت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم الجمعة جاهزيتها لاستقبال مياه الأمطار والسيول والموجات الفيضانية وتسليكها للخزن بشكل آمن.
وذكر بيان لخلية الإعلام الحكومي ونقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المنشآت الحكومية التابعة لوزارة الموارد المائية؛ جاهزة لاستقبال مياه الأمطار والسيول والموجات الفيضانية وتسليكها للخزن بشكل آمن".
وأضاف أن "ذلك جاء بناء على ما كشفه وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، أثناء الزيارة الميدانية التي أجراها إلى سدة سامراء وناظم الثرثار؛ مُطّلعًا على جاهزية المنشآت المختصة لإمرار السيول والموجات الفيضانية المتوقع ورودها نتيجة الأمطار التي هطلت على الأجزاء الشمالية من البلاد، خصوصا في محافظتي أربيل ونينوى وتسببت بزيادة مناسيب وتصاريف نهرية وحدوث سيول في الوديان المؤدية إلى دجلة".
وتابع الحمداني -وفقا للبيان- أن "مياه السيول والأمطار سيتم تحويلها إلى بحيرة الثرثار عن طريق ناظم الثرثار وسدة سامراء؛ لغرض خزنها والاستفادة منها مستقبلا في تعزيز الخزين الاستراتيجي للمياه السطحية والجوفية في البلاد".

هذا المحتوى من

Asha
السيول العراق بغداد الأمطار

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
879

إصابات اليوم

48

وفيات اليوم

525

متعافون اليوم

371698

إجمالي الإصابات

21203

إجمالي الوفيات

309354

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا