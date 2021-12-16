السعودية ترسل طائرتين تمثلان أولى طلائع الجسر الإغاثي لدعم الشعب الأفغاني

الرياض - (د ب أ):

أرسل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم الخميس، طائرتين إغاثيتين تمثلان أولى طلائع الجسر الجوي الإغاثي السعودي لدعم الشعب الأفغاني.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الطائرتين تحملان على متنهما 1.647 سلة غذائية، و192 حقيبة إيوائية تزن 65 طناً، و746 كيلوجرامًا.

ونقلت الوكالة عن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة قوله إن الجسر الجوي الإغاثي السعودي يتضمن تَسيِير ست طائرات إغاثية، تشتمل على مساعدات غذائية وإيوائية تزن 197 طناً و238 كيلو جراماً.

وبين أن المركز قام بتأمين مواد غذائية تزن 1.920 طنً، تحملها 200 شاحنة إغاثية، ستنطلق عبر قافلة برية من الأراضي الباكستانية سيتم توزيعها على الأسر الأشد حاجة في أفغانستان.

وأكّد الربيعة أن هذا الجسر الجوي الإغاثي السعودي يبرز الدور المحوري للمملكة على مستوى العالم في تقديم المساعدات للمحتاجين أينما كانوا بكل حيادية.