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المستشار الألماني الجديد يحذر روسيا من "ثمن باهظ"

02:02 م الأربعاء 15 ديسمبر 2021
المستشار الألماني الجديد يحذر روسيا من "ثمن باهظ"

المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس

برلين (د ب أ)

قبل لقائه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، حذر المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس روسيا مجددا من غزو أوكرانيا.

وفي أول بيان حكومي له في البرلمان الألماني (بوندستاج)، أعرب شولتس اليوم الأربعاء عن قلقه العميق بشأن نشر قوات روسية على الحدود مع أوكرانيا، وقال: "أي انتهاك لوحدة الأراضي سيكون له ثمن، ثمن باهظ"، مشددا على أن الحلفاء عبر الأطلسي سيتحدثون بصوت واحد في هذه القضية. وفي الوقت نفسه، عرض شولتس مجددا على روسيا إجراء حوار لحل الأزمة.

وعقب مناقشة في البرلمان سيتوجه شولتس إلى بروكسل، حيث يلتقي زيلنسكي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وتجري المحادثات قبل ما يسمى بقمة الشراكة الشرقية في بروكسل، والتي تهدف إلى تعزيز الروابط بين أرمينيا وأذربيجان وجورجيا ومولدوفا وأوكرانيا مع الاتحاد الأوروبي. كما من المقرر مناقشة الأزمة الأوكرانية غدا الخميس في أول قمة للاتحاد الأوروبي بمشاركة شولتس.

أولاف شولتس المستشار الألماني روسيا فولوديمير زيلنسكي الرئيس الأوكراني

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