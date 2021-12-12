شكري يؤكد عمق العلاقات بين مصر ودول الخليج وأهمية تعزيزها

وكالات

شارك وزير الخارجية سامح شكري، الأحد في في أعمال اجتماع آلية التشاور السياسي بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي بحضور نظرائه من دول مجلس التعاون وأمين عام المجلس، وذلك في أول مشاركة مصرية.

وذكر بيان لوزارة الخارجية، أن شكري أكد كلمته خلال اجتماع آلية التشاور السياسي بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الجانبين وتجذرها.

وأكد على مواصلة تعزيز العلاقات بين الجانبين بما يحقق تطلعات شعوبنا في التنمية والرخاء.

ودعا إلى ضرورة تكثيف التنسيق إزاء التحديات غير المسبوقة في المنطقة، مشددًا على أن أمن الخليج العربي وبلدانه الشقيقة جزءا لا يتجزأ من أمن مصر.