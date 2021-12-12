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شكري يشارك في اجتماع آلية التشاور السياسي بين مصر ودول "التعاون الخليجي" بالرياض

06:26 م الأحد 12 ديسمبر 2021
شكري يشارك في اجتماع آلية التشاور السياسي بين مصر ودول "التعاون الخليجي" بالرياض

وزير الخارجية سامح شكري

القاهرة - (أ ش أ):
شارك وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري،‬⁩ اليوم الأحد، في الرياض بالمملكة العربية السعودية في أعمال اجتماع آلية التشاور السياسي بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي.
وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر- "مشاركة مصرية ولأول مرة.. وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ يُشارك في أعمال اجتماع آلية التشاور السياسي بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي بحضور نظرائه من دول مجلس التعاون وأمين عام المجلس".
وكان وزير الخارجية قد وصل في وقت سابق اليوم إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في تدشين آلية التشاور السياسي بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي.
ويأتي تدشين آلية التشاور السياسي المصري الخليجي استمرارًا لمسيرة العلاقات المصرية الخليجية الراسخة، وما تتسم به من عمق ومتانة على مختلف المستويات.

هذا المحتوى من

Asha
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