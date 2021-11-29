Masrawy logo white

منظمة الصحة العالمية تتوصل لاتفاق مبدئي بشأن مواجهة أي جائحة مستقبلية

07:26 ص الإثنين 29 نوفمبر 2021
منظمة الصحة العالمية تتوصل لاتفاق مبدئي بشأن مواجهة أي جائحة مستقبلية

منظمة الصحة العالمية

-(أ ش أ):

توصلت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية إلى اتفاق بالإجماع وبشكل مبدئي للتفاوض بشأن اتفاقية مستقبلية للوقاية من الأوبئة، وسد الفجوة بين الجانبين بقيادة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

ويعرض مشروع القرار، الذي تم التوصل إليه في المفاوضات يوم الأحد، على وزراء الصحة لاعتماده في الجمعية الخاصة لمنظمة الصحة العالمية التي تستمر ثلاثة أيام وتبدأ في اليوم الإثنين وفقا لشبكة التلفزيون الصيني.

وجاء هذا التقدم الدبلوماسي وسط قلق دولي متزايد بشأن سلالة فيروس كورونا الجديدة "أوميكرون"، الذي تم اكتشافه لأول مرة في جنوب إفريقيا هذا الشهر، والذي انتشر بشكل أكبر في جميع أنحاء العالم.

وسيعزز الوصول لاتفاقية عالمية مسألة الوقاية من الجوائح والاستجابة لها، والذي من المتوقع أن تكون جاهزة في مايو 2024.

هذا المحتوى من

Asha
منظمة الصحة العالمية الاتحاد الأوروبي فيروس كورونا متحور أوميكرون

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
951

إصابات اليوم

42

وفيات اليوم

733

متعافون اليوم

356718

إجمالي الإصابات

20347

إجمالي الوفيات

296167

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • تقرير.. مبادرة التمويل العقاري| لو راتبك 4 آلاف.. إزاي تمتلك شقة بفائدة 3%؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا