Masrawy logo white

تفاقم الموجة الرابعة لكوفيد-19 في إيطاليا

12:13 ص السبت 27 نوفمبر 2021
تفاقم الموجة الرابعة لكوفيد-19 في إيطاليا

فيروس كورونا في إيطاليا

روما - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة في إيطاليا اليوم الجمعة أن الموجة الرابعة لإصابات فيروس كورونا بالبلاد وصلت إلى أسوأ نقطة لها، حيث وصل معدل الإصابات إلى 125 حالة لكل 100 ألف شخص خلال فترة 7 أيام.

كان المعدل مستقرا عند 98 حالة الأسبوع الماضي. وفي بعض المدن الكبرى، جرت نقاشات لجعل ارتداء الكمامات إلزاميا في المناطق المفتوحة، بينما سيتم تطبيق ذلك في وسط مدينة ميلانو اعتبارا من غد السبت.

والوضع سيئ بوجه خاص في مقاطعة بولسانو حيث عادت إدارة المقاطعة بالفعل للعمل بإجراءات أكثر صرامة هذا الأسبوع، بفرض حظر تجوال طوال الليل في بعض البلديات.

كما كان لإقليم فريولي فينيتسيا جوليا، المتاخم للنمسا، سجل من الإصابات المرتفعة. كما أنه قد يفرض أشد قيود متعلقة بكورونا بسبب نسبة الإشغال المرتفعة لوحدات العناية المركزة بمرضى كوفيد-19.

وفي أنحاء البلاد، استمرت معدلات إشغال المستشفيات ووحدات العناية المركزة في الارتفاع (بنسبة 1ر8% و2ر6% على التوالي). وأعلنت السلطات مساء اليوم الجمعة تسجيل نحو 13 ألفا و700 إصابة جديدة بالفيروس وأعلى بقليل من 50 حالة وفاة بالفيروس خلال 24 ساعة.

فيروس كورونا إيطاليا تحورات كورونا الموجة الرابعة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
899

إصابات اليوم

63

وفيات اليوم

741

متعافون اليوم

353923

إجمالي الإصابات

20172

إجمالي الوفيات

294354

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل65 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا