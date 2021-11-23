المندوبون الدائمون بالجامعة العربية يجتمعون للتحضير لمنتدى التعاون العربي الروسي

مصر - (أ ش أ)

عقد المندوبون الدائمون للدول العربية لدى جامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء اجتماعاً تنسيقياً بمقر الجامعة بالقاهرة برئاسة سفير المغرب في مصر، ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير أحمد التازي، وذلك للإعداد للدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي- الروسي الذي يعقد في مراكش بالمملكة المغربية يومي 14 و15 ديسمبر القادم.

وجرى خلال الاجتماع استعراض الوثائق التي ستعرض على الدورة السادسة من المنتدى، الذي سيعقد على مستوى وزراء الخارجية، خاصة مشروع جدول الأعمال، ومشروع البيان الختامي، وكذلك خطة العمل والبرنامج التنفيذي، الذي يتضمن برامج التعاون المشترك للفترة المقبلة.

وقدمت بعض الوفود المشاركة مرئياتهم واقتراحاتهم لما يريدون تضمينه في الوثيقة التي ستقر في الاجتماع الوزاري القادم.

ومن المنتظر أن يستعرض منتدى مراكش نتائج الدورة الخامسة التي عقدت بموسكو في 16 أبريل 2019، وخطة العمل (2019 ـ 2021) التي تهدف إلى تنفيذ مبادئ وأهداف المنتدى.

كما يناقش المنتدى القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمة السورية، وقضية ليبيا والوضع في اليمن، والتعاون بين الدول المتشاركة في الأنهار، ومنع انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، والقضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تهم الجانبين.

يذكر أن المنتدى يعقد اجتماعاته بالتناوب بين موسكو وإحدى العواصم العربية.