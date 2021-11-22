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"جونز هوبكنز": إصابات كورونا حول العالم ترتفع إلى أكثر من 257.5 مليون حالة

08:14 ص الإثنين 22 نوفمبر 2021
"جونز هوبكنز": إصابات كورونا حول العالم ترتفع إلى أكثر من 257.5 مليون حالة

أرشيفية

واشنطن-(أ ش أ):

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 257 مليوناً و547 ألفاً و285 حالة.

وأوضحت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني صباح اليوم الإثنين، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و150 ألفاً و619 وفاة.

وأفادت بأن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 47.7 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.5 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بحوالي 22 مليون حالة.​

هذا المحتوى من

Asha
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