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بوتين عن مناورات أمريكا بالبحر الأسود: "تحدٍ خطير" لروسيا

10:55 ص السبت 13 نوفمبر 2021
بوتين عن مناورات أمريكا بالبحر الأسود: "تحدٍ خطير" لروسيا

فلاديمير بوتين

وكالات:

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من خطورة إجراء حلف الناتو مناورات عسكرية غير مقررة في البحر الأسود.

وقال بوتين، في حوار مع قناة "روسيا-24" نشر اليوم السبت: "تجري الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو الآن مناورات غير مقررة - وأود التشديد على أنها غير مقررة - في حوض البحر الأسود، وذلك ليس فقط بتشكيل مجموعة سفن قوية إلى حد كبير بل وباستخدام الطيران، منها الطيران الاستراتيجي، ويمثل ذلك تحديا خطيرا لنا".

ولفت بوتين إلى أن وزارة الدفاع الروسية قدمت اقتراحا لإجراء موسكو مناورات غير مقررة في المنطقة نفسها، مضيفا: "لكنني أعتقد أن هذا الأسلوب غير مناسب ولا داعي لتصعيد التوترات أكثر هناك".

وأكد بوتين أن وزارة الدفاع الروسية تكتفي بمواكبة طائرات وسفن دول الناتو في المنطقة.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن هذه المناورات تأتي في وقت تنشر فيه وسائل إعلام غربية مزاعم متعددة عن نية روسيا "غزو أوكرانيا عسكريا"، مشددا على بطلان هذه الادعاءات.

فلاديمير بوتين مناورات أمريكا البحر الأسود روسيا مناورات عسكرية

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