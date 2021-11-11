إيطاليا: إنقاذ 400 مهاجر من قارب جانح قبالة ساحل صقلية

روما - (د ب أ)

قالت السلطات الإيطالية، الأربعاء، إنها نقلت قرابة 400 مهاجر كانوا على متن قارب قبالة سواحل صقلية ليلة الثلاثاء- الأربعاء إلى مكان آمن.

وقال خفر السواحل ورجال الإطفاء إن قارب صيد كان يقل المهاجرين جنح قبالة بوتسالو في الطرف الجنوبي من الجزيرة.

وتم نقل المسافرين على متن قوارب قطر ومن ثم إلى الشاطئ.

وقالت منظمة "إس أو إس ميديتيرانييه" الإغاثية في هذه الأثناء، قبالة ساحل صقلية بعد ظهر يوم الأربعاء، إن إحدى سفنها تنتظر لتخصيص ملاذ آمن لأكثر من 300 مهاجر تم إنقاذهم.

وكان طاقم سفينة أوشن فايكنج يحاول نقل المهاجرين إلى الشاطئ منذ عدة أيام. وتم نقل البعض من السفينة لأسباب طبية.

وغالبا ما ينطلق المهاجرون من ساحل شمال إفريقيا ويحاولون الوصول إلى الاتحاد الأوروبي عن طريق البحر كلاجئين أو ببساطة بحثا عن حياة أفضل.