شكري يستعرض مع سيناتور أمريكي الجهود التنموية في مصر ويختتم زيارته لواشنطن

مصر - (أ ش أ)

استعرض وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري،‬⁩ في اتصال هاتفي الأربعاء، مع عضو مجلس الشيوخ الأمريكي بيل هاجرتي، الجهود التنموية في مصر.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الجانبين بحثا سبل تعزير التعاون بين مصر والولايات المتحدة في المجالات المختلفة.

وتأتي المحادثة الهاتفية في ختام الزيارة الحالية للوزير شكري إلى واشنطن حيث ترأس اجتماعات الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة.