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شكري يستعرض مع سيناتور أمريكي الجهود التنموية في مصر ويختتم زيارته لواشنطن

12:27 ص الخميس 11 نوفمبر 2021
شكري يستعرض مع سيناتور أمريكي الجهود التنموية في مصر ويختتم زيارته لواشنطن

سامح شكري وزير الخارجية

مصر - (أ ش أ)

استعرض وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري،‬⁩ في اتصال هاتفي الأربعاء، مع عضو مجلس الشيوخ الأمريكي بيل هاجرتي، الجهود التنموية في مصر.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الجانبين بحثا سبل تعزير التعاون بين مصر والولايات المتحدة في المجالات المختلفة.

وتأتي المحادثة الهاتفية في ختام الزيارة الحالية للوزير شكري إلى واشنطن حيث ترأس اجتماعات الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة.

هذا المحتوى من

Asha
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