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ارتفاع حاد في إصابات كورونا في بولندا والتشيك وسلوفاكيا

12:10 ص الإثنين 01 نوفمبر 2021
ارتفاع حاد في إصابات كورونا في بولندا والتشيك وسلوفاكيا

إصابات كورونا

براتيسلافا - (د ب أ)

جرى تسجيل ارتفاعات حادة في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في كل من بولندا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا.

واليوم الأحد، أعلنت جمهورية التشيك عن تسجيل أكثر من 5 آلاف إصابة جديدة في يوم عطلة نهاية الأسبوع السبت لأول مرة منذ مارس.

وأصبح عدد المرضي بكوفيد-19 الذين يتلقون العلاج في المستشفى نحو 1500 مريض، وهو العدد الأكبر منذ الربيع.

وفي بولندا، دعا وزير الصحة البولندي آدم نيدزيلسكي مواطنيه اليوم الأحد إلى ارتداء الكمامات عند زيارة المقابر، حيث يزور الكاثوليك المتدينون قبور أقاربهم من أجل "يوم جميع الأرواح" بعد غد الثلاثاء.

وسجلت وزاة الصحة البولندية 9798 إصابة جديدة خلال 24 ساعة أمس السبت ، وهو أعلى رقم منذ الربيع.

وسجلت سلوفاكيا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 5ر5 مليون نسمة، أكثر من 4 آلاف إصابة جديدة اليوم الأحد.

يذكر أن سلوفاكيا لديها أحد أدنى معدلات التطعيم في الاتحاد الأوربي، حيث تم تطعيم 5ر43% من السكان بشكل كامل ضد كوفيد-19.

إصابات كورونا فيروس كورونا بولندا سلوفاكيا

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