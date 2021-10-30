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بلومبرج: بايدن سيجتمع مع أردوغان في قمة مجموعة العشرين

08:49 م السبت 30 أكتوبر 2021
بلومبرج: بايدن سيجتمع مع أردوغان في قمة مجموعة العشرين

بايدن واردوغان

واشنطن - (د ب أ)

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيجتمع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في قمة مجموعة العشرين في روما، مما يعني أنه قد يتغيب الآن عن اجتماعات المؤتمر السادس والعشرين لأطراف اتفاقية المناخ المقرر عقده في جلاسكو.

وبحسب بلومبرج، يتوق أردوغان إلى الحديث عن مصير 4ر1 مليار دولار دفعتها تركيا لشراء طائرات مقاتلة من طراز إف-35. ومنعت واشنطن أنقرة من شراء الطائرات والمشاركة في تطويرها بعد أن اشترت صواريخ دفاع جوي روسية الصنع يخشى حلفاء الحلف الاطلسي (ناتو) أن تستخدم لجمع معلومات استخباراتية حول قدرات الطائرات على التخفي.

وقال مسؤول أمريكى كبير إن الرئيسين سيجتمعان صباح الأحد. وكان مستشار الأمن القومي جيك سوليفان قد صرح للصحفيين بأنه من المرجح أن يجلس بايدن مع أردوغان في مؤتمر الأطراف السادس والعشرين.

وتظهر لقطات من قمة مجموعة العشرين بايدن وأردوغان يتحدثان ، ولو لفترة وجيزة ، بينما كان الرئيسان يجلسان في جلستهما العامة الأولى.

أردوغان جو بايدن قمة العشرين الرئيس التركي الرئيس الأمريكي

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