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جونسون يتهم فرنسا بالانتهاك المحتمل لاتفاقية التجارة الحرة

09:02 م السبت 30 أكتوبر 2021
جونسون يتهم فرنسا بالانتهاك المحتمل لاتفاقية التجارة الحرة

بوريس جونسون

لندن - (د ب أ)

رفض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استبعاد تفعيل بند آلية النزاع في اتفاقية التجارة لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بعد أن أشار إلى أن فرنسا انتهكت شروط الاتفاق بتهديداتها لبريطانيا بسبب عدم الحصول على بعض تصاريح الصيد.

وأعرب جونسون عن "قلقه" من أن تكون باريس "على وشك أن تنتهك، أو تنتهك بالفعل" اتفاقية التجارة الحرة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وترك احتمال تصعيد القضية مطروحا، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا".

وردا على سؤال من شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية قبل اجتماعات مجموعة العشرين في روما اليوم السبت عما إذا كان يستبعد تفعيل آلية تسوية المنازعات، أجاب جونسون: "لا، بالطبع لا. أنا لا أستبعد ذلك".

وستشهد عملية النزاع بدء فترة تشاور، وبعد ذلك، إذا لم يتم التوصل إلى حل، سيتم تشكيل لجنة تحكيم مع المطالبة بالتعويض أو حتى تعليق الاتفاقية كعقوبة، وفقا لمكتبة مجلس العموم البريطاني.

يأتي ذلك بعد أن اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز"، بريطانيا بعدم الوفاء بتعهداتها بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالصيد، حيث قال إن لندن تفتقر إلى "المصداقية".

وفي غضون ذلك، كتب رئيس وزراء البلاد جان كاستكس إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين لحث بروكسل على دعم موقف باريس ضد لندن.

وتدفع فرنسا بأنه تم حرمان قواربها ظلما من الحصول على تصريح بالصيد في المياه البريطانية. وهددت في وقت سابق هذا الأسبوع باتخاذ إجراءات انتقامية، مثل وقف تدفق التجارة عبر القنال الإنجليزي ورفع أسعار الطاقة لجزر القنال البريطانية، ما لم يتم منح القوارب الفرنسية المزيد من التصاريح بحلول الثاني من نوفمبر المقبل.

وهددت المملكة المتحدة بالرد بالمثل على التهديدات الفرنسية بتعطيل التجارة، لتتصاعد التوترات بين الجانبين في صراع مرير بشأن الوصول إلى مصايد الأسماك.

بوريس جونسون بريطانيا لندن اتفاقية التجارة الحرة

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