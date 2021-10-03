ميركل تدعو الألمان إلى تخطي الانقسامات وإعادة توحيد البلاد

ألمانيا - (أ ش أ)

دعت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل، اليوم الأحد، كافة الأطراف السياسية الألمانية، إلى تخطي انقساماتها بعد الانتخابات التشريعية، مع ازدياد تعقيد مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة.

وحثت ميركل -في كلمة لها خلال احتفالات الذكرى السنوية الـ31 لتوحيد شرق وغرب ألمانيا- الألمان على إعادة توحيد البلاد، واستمرار المشروع الديمقراطي، ومواصلة البناء.

وأشارت ميركل -حسبما نقلت شبكة "دويتشه فيله" الألمانية- إلى أنه على الرغم من وجود انقسامات مستمرة بين الولايات الشرقية والغربية في البلاد، إلا أن هناك قواسم مشتركة، مطالبة بضرورة تخطي الخلافات.

وتابعت: "اطلعوا على تاريخكم وتساهلوا مع الاختلافات.. هذا هو الدرس الذي تعلمناه منذ 31 عاما من الوحدة الألمانية".