3 قتلى وانهيار جبلي وهذا موعد وصوله اليابسة.. تطورات "الإعصار شاهين" (صور وفيديوهات)

كتبت- رنا أسامة:

توقّعت السلطات العُمانية وصول الإعصار المداري "شاهين" إلى اليابسة بين الساعة السادسة والعاشرة مساء اليوم الأحد (بالتوقيت المحلي)، على أن يكون البحر شديد الهيجان على سواحل السلطنة الممتدة من محافظتيّ جنوب الشرقية إلى مسندم.

ويبعد مركز الإعصار المداري حاليًا عن محافظة مسقط نحو 80 كيلومترًا.

وقدّرت هيئة الطيران المدني العُمانية، في البيان التحذيري الخامس، ارتفاع الموج من 8 إلى 12 مترًا، مع احتمال امتداد مياه البحر إلى اليابسة في المناطق المنخفضة، ويكون متوسط إلى هائج الموج على بقية سواحل السلطنة (2-3 أمتار).

وتتواصل التأثيرات المباشرة للإعصار على محافظتي مسقط وجنوب الباطنة، بأمطار غزيرة للغاية، حيث بلغت أعلى كمية أمطار مسجلة في مسقط 171 ملليمترًا، وفي العامرات 135.8 ملليمترًا، بحسب البيان الذي أوردته وكالة الأنباء العُمانية.

جانب من الأمطار التي هطلت على منطقة الوادي الكبير في ولاية مطرح بمحافظة مسقط من تأثير الحالة المدارية (شاهين).



⁧#العمانية⁩ pic.twitter.com/yvZgNx4UsN — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) October 3, 2021

ويُحتمل، بحسب البيان، استمرار تأثر محافظتي مسقط وجنوب الباطنة بهطول أمطار غزيرة جدا مصحوبة بهبوب رياح شديدة السرعة خلال اليوم في حين تبدأ محافظة شمال الباطنة بالتأثر خلال الساعات القادمة برياح شديدة السرعة (45 إلى 65 عقدة) وأمطار غزيرة جدا (200 إلى 500 ملليمتر).

جانب من الأمطار التي هطلت على ولاية بوشر بمحافظة مسقط من تأثير الحالة المدارية (شاهين).#العمانية pic.twitter.com/5IDc7lc8Wp — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) October 3, 2021

وتابع البيان أن "محافظات الظاهرة والبريمي والداخلية ستتأثر برياح شديدة السرعة (40 إلى 50 عقدة وأمطار غزيرة جدا (100 إلى 300 ملم) قد تكون رعدية تؤدي إلى فيضان الأودية وقد تتأثر محافظات مسندم وشمال وجنوب الشرقية بأمطار متفاوتة الغزارة (30 إلى 70ملم)".

#عاجل



هيئة الطيران المدني تصدر تحذير رقم 5 حول الإعصار المداري (شاهين) في بحر عمان.#العمانية pic.twitter.com/q65IYgDFnB — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) October 3, 2021

3 قتلى و52 مُصابًا

وحتى الآن، لقي 3 أشخاص حتفهم بينهم طفل في عُمان جراء العاصفة المدارية، فيما أُصيب 52 شخصًا في جنوب شرق إيران، بعد هطول أمطار غزيرة في محافظة سيستان وبلوشستان، جنوب شرق البلاد، فجر السبت، وفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

وفي عُمان، لقي طفل حتفه في تجمعات مائية بولاية العامرات في مسقط.

كما جرى انتشال شخصين (من الجنسية الآسيوية) من تحت الأنقاض مفارقين الحياة، جراء انهيار جبل على سكن عمال في منطقة الرسيل الصناعية إثر الحالة المدارية، بحسب وكالة الأنباء العُمانية.

فيما تمكنت فرق الإنقاذ في عُمان من انتشال 25 شخصًا، جميعهم في صحة جيدة، بحسب وكالة الأنباء العُمانية.

انهيار جبلي

ووصف رئيس التنبؤات في هيئة الطيران العمانية مسار الإعصار بأنه "غير اعتيادي"، محذرًا من وصول الأمطار إلى الدول المجاورة للسلطنة.

وسببت الأمطار الغزيرة انهيارًا جبليًا في منطقة الوطية بمحافظة مسقط، دون خسائر بشرية أو مادية.

ولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة الآن.#العمانية



⁧ pic.twitter.com/Q9iybp2U8A — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) October 3, 2021

وفي وقت سابق الأحد، أعلن المركز الوطني العماني لإدارة الحالات الطارئة، ازدياد سرعة الرياح المصاحبة للحالة المدارية لتصل إلى قرابة 135 كيلومترًا في الساعة.

وطالبت السلطات العمانية، سكان مسقط بالبقاء في المناطق الآمنة وعدم الخروج إلا للضرورة، وذلك بسبب هطول أمطار شديدة الغزارة جراء التأثيرات المباشرة للعاصفة المدارية.

جانب من الأمطار التي هطلت على منطقة القرم في ولاية مطرح بمحافظة مسقط من تأثير الحالة المدارية (شاهين).



⁧#العمانية⁩ pic.twitter.com/7p6RMo472v — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) October 3, 2021

وناشدت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في عمان، قاطني بعض المناطق بإخلاء منازلهم والتوجه إلى مراكز الإيواء المُعلن عنها. وتوقعت أن تصحب العاصفة رياح شديدة وأمطار غزيرة مع ارتفاع لمستوى موج البحر يصل إلى ما يقارب 8-12 مترًا.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية، تم قطع الحركة في شوارع محافظة مسقط عدا طريق مسقط السريع، وسوف يسمح لحركة الحالات الطارئة والإنسانية إلى حين مرور الإعصار وانتهاء تأثيراته على محافظة مسقط.

#عاجل



قطع الحركة في شوارع محافظة مسقط عدا طريق مسقط السريع وسوف يسمح لحركة الحالات الطارئة والإنسانية إلى حين مرور الإعصار (شاهين) وانتهاء تأثيراته على محافظة مسقط لتزايد الحركة غير الضرورية وتحركات المركبات والأفراد وما يسببه من حالات احتجاز للمركبات.



#العمانية pic.twitter.com/PhnrFOy4VH — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) October 3, 2021

كما تم قطع الحركة المرورية في محافظتي شمال وجنوب الباطنة، وعدم السماح بالتنقل إلا للحالات الطارئة والإنسانية نظرًا لاقتراب عين الإعصار من منطقة دخولها لليابسة وتحسبًا لغزارة الأمطار المتوقعة، والتي قد تصل إلى ٥٠٠ ملليمتر وشدة الرياح المصاحبة لها وحرصًا على سلامة الأرواح.

الخدمات الهندسية بوزارة الدفاع تقدم عمليات الدعم الفني والإسناد الهندسي للمواطنين والمقيمين في المناطق المتأثرة بالحالة الجوية (شاهين) من خلال توفير المولدات الكهربائية ومركبات شفط المياه والمعدات الفنية اللازمة.#العمانية pic.twitter.com/viscp8Tw2D — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) October 3, 2021

ووفق وكالة الأنباء العمانية، تقدم الخدمات الهندسية بوزارة الدفاع العُمانية عمليات الدعم الفني والإسناد الهندسي للمواطنين والمقيمين في المناطق المتأثرة بالإعصار، من خلال توفير المولدات الكهربائية ومركبات شفط المياه والمعدات الفنية اللازمة، وكذلك قامت بإمداد مراكز الإيواء بمحافظة جنوب الباطنة بالمواد التموينية اللازمة.

وأشارت إلى إغلاق بعض المؤسسات الصحية بمحافظات مسقط وشمال الباطنة والظاهرة حتى الثلاثاء كإجراء احترازي.