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عاصفة عاتية تحاصر أوروبا: قطعت الكهرباء وأوقفت قطارات فرنسا – صور وفيديوهات

02:36 م الخميس 21 أكتوبر 2021
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كتبت- رنا أسامة:

اجتاحت رياح عاتية أجزاء من شمال فرنسا وهولندا وبلجيكا وألمانيا وبولندا وجنوب بريطانيا، ما أدى إلى قطع الكهرباء عن ربع مليون منزل فرنسي وتوقف القطارات من نورماندي إلى منطقة باريس.

وبحسب موقع "فيز" البريطاني، أُصيب 4 أشخاص في بلدة باريندريخت الهولندية، على الطرف الجنوبي من روتردام، حيث أطاحت العاصفة "أورور" بأسطح المباني، واقتلعت الأشجار في حي سكني في الساعات الأولى من الصباح.

وهبت العاصفة التي بدأت بضرب ساحل بروتاني الأطلسي بعد ظهر أمس الأربعاء باتجاه الشرق خلال الليل، وأسقطت الأشجار وأدت لانهيار الأسقف في بعض المناطق.

وأبقت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، الخميس، على مستوى تحذيراتها باللون البرتقالي من العاصفة في شمال شرق للبلاد على الحدود مع ألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورج. لكن لا تزال هناك حوالي 15 مقاطعة في شرق فرنسا في حالة التأهب الصفراء المنخفضة.

وبلغت سرعة الرياح 175 كيلومترا في الساعة (109 أميال في الساعة) في بلدة فيكامب في نورماندي، بحسب الأرصاد الجوية الفرنسية.

وأدت الأشجار المتساقطة جراء العاصفة "أورور" إلى قطع الكهرباء. وقال مشغل شبكة الكهرباء في فرنسا (أنديس) صباح الخميس إن 250 ألف منزل في ظلام تام، فيما تضرر في نورماندي وحدها 80 ألف منزل.

وتعطل السفر بالقطار في نورماندي ومنطقة شامبين آردين، وكذلك على بعض الخطوط في منطقة باريس، وفق الشركة الفرنسية للسكك الحديد.

وقال وزير النقل الفرنسي جان بابتيست دجباري، في تغريدة عبر تويتر، إن مناطق إيل دو فرانس ونورماندي وشمال فرنسا ومناطق لورين الشرقية الأكثر تضررًا.

كما تعطلت شبكة السكك الحديد الهولندية صباح الخميس بسبب الأشجار المتساقطة على قضبان خطوط السكك الحديد.

وكتب رجال إطفاء في بلدة ويسترهوك البلجيكية، بالقرب من الحدود الهولندية، عبر تويتر، أنه تم استدعاؤهم عشرات المرات خلال الليل للتعامل مع أضرار العاصفة.

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