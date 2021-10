عاصفة عاتية تحاصر أوروبا: قطعت الكهرباء وأوقفت قطارات فرنسا – صور وفيديوهات

كتبت- رنا أسامة:

اجتاحت رياح عاتية أجزاء من شمال فرنسا وهولندا وبلجيكا وألمانيا وبولندا وجنوب بريطانيا، ما أدى إلى قطع الكهرباء عن ربع مليون منزل فرنسي وتوقف القطارات من نورماندي إلى منطقة باريس.

وبحسب موقع "فيز" البريطاني، أُصيب 4 أشخاص في بلدة باريندريخت الهولندية، على الطرف الجنوبي من روتردام، حيث أطاحت العاصفة "أورور" بأسطح المباني، واقتلعت الأشجار في حي سكني في الساعات الأولى من الصباح.

وهبت العاصفة التي بدأت بضرب ساحل بروتاني الأطلسي بعد ظهر أمس الأربعاء باتجاه الشرق خلال الليل، وأسقطت الأشجار وأدت لانهيار الأسقف في بعض المناطق.

وأبقت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، الخميس، على مستوى تحذيراتها باللون البرتقالي من العاصفة في شمال شرق للبلاد على الحدود مع ألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورج. لكن لا تزال هناك حوالي 15 مقاطعة في شرق فرنسا في حالة التأهب الصفراء المنخفضة.

AS seen in the Satellite Animation, Storm #Aurore has now passed over southern UK, northern France & Germany and reached Poland. Gusts over 170 km/h were recorded in France and substantial damage was reported.

Current Satellite Animation: https://t.co/7ITnvLQ3Hc… pic.twitter.com/gp5w9QkC8d

— meteoblue AG (@meteoblue) October 21, 2021