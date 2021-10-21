3 قتلى و30 جريحًا جراء انفجار بمطعم في الصين

بكين- (د ب أ):

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب أكثر من 30 آخرين في انفجار وقع في مطعم في إقليم لياونينج شمال شرق الصين، الخميس، وفقا لما ذكرته السلطات المحلية.

ونقل جميع المصابين إلى المستشفى، كما تم نشر أكثر من 100 من رجال الإطفاء ضمن عملية الإنقاذ في مكان الحادث.

ويحقق المسؤولون للوقوف على سبب الانفجار الذي وقع حوالي الساعة 0820 صباحا بالتوقيت المحلي.