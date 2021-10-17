Masrawy logo white

كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات 240.4 مليون... وإجمالي اللقاحات 6.6 مليار

08:57 ص الأحد 17 أكتوبر 2021
كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات 240.4 مليون... وإجمالي اللقاحات 6.6 مليار

فيروس كورونا حول العالم

نيويورك - (د ب أ):

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 240.4 مليون حتى صباح اليوم الأحد، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها 6.6 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 240 مليونا و 388 ألفا.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى أربعة ملايين و 895 ألفا.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم وصل إلى ستة مليارات و 608 ملايين جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.​

فيروس كورونا حول العالم فيروس كورونا كوفيد19 إصابات كورونا

الخبر التالى:

ارتفاع عدد مرضى كورونا في العناية المركزة في سنغافورة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
874

إصابات اليوم

42

وفيات اليوم

855

متعافون اليوم

317585

إجمالي الإصابات

17926

إجمالي الوفيات

268210

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • كورونا في 24 ساعة| منع غير المطعمين من دخول المصالح الحكومية.. والجرعة الثالثة لهذه الفئات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا