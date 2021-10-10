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مفوضية الانتخابات العراقية: كل ما يشاع عن فوز مرشح أو كتلة حالياً غير دقيق

11:36 م الأحد 10 أكتوبر 2021
مفوضية الانتخابات العراقية: كل ما يشاع عن فوز مرشح أو كتلة حالياً غير دقيق

الانتخابات البرلمانية العراقية

بغداد - (أ ش أ):

دعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم /الأحد/، إلى انتظار النتائج المعلنة منها حصراً؛ كونها المعبر الحقيقي والدقيق عن العملية الانتخابية.

وأوضح مدير دائرة الإعلام والاتصال بالمفوضية العراقية حسن سلمان -لوكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "كل ما يشاع عن فوز مرشح أو كتلة حالياً غير دقيق، ويجب انتظار النتائج المعلنة من قبل المفوضية حصرا".

وأضاف أنه "لا يمكن حالياً الوصول للنتائج أو الإحاطة بها، لأنها تأتي بطريقة سرية جداً، ولا يتم الإطلاع عليها إلا من قبل المفوضية حصراً، ويجب انتظار الإعلان الرسمي".

كانت صناديق الاقتراع العام في جميع المحافظات العراقية قد أُغلقت، مساء اليوم الأحد، ضمن أول انتخابات برلمانية مبكرة بعد العام 2003، بعدما فتحت أبوابها للتصويت في تمام الساعة السابعة صباحاً بتوقيت بغداد.

هذا المحتوى من

الانتخابات البرلمانية العراقية بغداد العراق حسن سلمان

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