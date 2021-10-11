تصاعد إصابات ووفيات كورونا في العالم رغم جهود الحكومات

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

استمرت دول العالم في تسجيل إصابات ووفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الأحد، مع تصاعد الإصابات بسلالة دلتا في العديد من مناطق العالم التي تشهد الموجة الرابعة من جائحة كورونا.

على الصعيد الأوروبي، سجلت السلطات الصحية البريطانية 34 ألفاً و574 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى ثمانية ملايين و154 ألفاً و306 إصابات، كما سجلت 38 حالة وفاة جراء الفيروس ليبلغ إجمالي الوفيات 137 ألفاً و735 حالة وفاة.

وفي رومانيا، سجلت السلطات الصحية 10 آلاف و400 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى مليون و356 ألفاً و640 إصابة، كما سجلت 211 حالة وفاة ليبلغ الإجمالي 39 ألفاً و420 وفاة.

أما في صربيا، سجلت وزارة الصحة أربعة آلاف و803 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و168 إصابة، كما سجلت 54 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 8737 حالة وفاة.

وفي فرنسا، سجلت وزارة الصحة 3991 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى سبعة ملايين و56 ألفاً و511 إصابة، وانخفض عدد الوفيات اليومية فيها حيث سجلت ثماني وفيات فقط ليصل الإجمالي إلى 117 ألفاً و52 حالة وفاة.

أما إيطاليا سجلت 2278 إصابة جديدة ليبلغ إجمالي الإصابات أربعة ملايين و700 ألف و316 إصابة، كما سجلت 27 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 131 ألفاً و301 وفاة.

وسجلت هولندا 2288 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى مليونين و23 ألفاً و721 إصابة، وفي المقابل لم تسجل أي حالات وفاة جديدة متأثرة بعدوى كورونا ليبقى إجمالي الوفيات ثابت عند 18 ألفاً و204 حالة وفاة.

وفي النمسا، سجلت السلطات الصحية 1675 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل إجمالي الإصابات إلى 761 ألفاً و218 إصابة، كما سجلت ست وفيات جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 11 ألفاً و96 حالة وفاة.

وفي بيلاروسيا، سجلت وزارة الصحة 1979 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 557 ألفاً و772 إصابة، كما سجلت 14 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل الإجمالي إلى 4289 حالة وفاة.

وسجلت اليونان 1320 إصابة جديدة ليبلغ إجمالي الإصابات 676 ألفاً و799 إصابة، لكن في المقابل سجلت 30 حالة وفاة متأثرة بعدوى كورونا ليبلغ إجمالي الوفيات في البلاد 15 ألفاً و135 حالة وفاة.

وفي البرتغال، سجلت وزارة الصحة 499 إصابة جديدة ليبلغ إجمالي الإصابات مليون و75 ألفا و312 إصابة، كما سجلت سبع وفيات فقط ليصل الإجمالي إلى 18 ألفا و41 حالة وفاة.

وعلى الجانب الآسيوي، سجلت الفلبين 12 ألفاً و159 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى مليونين و666 ألفاً و562 إصابة، كما سجلت 119 حالة وفاة ليبلغ الإجمالي 39 ألفا و624 وفاة.

وفي إيران، سجلت وزارة الصحة 11 ألفاً و256 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى خمسة ملايين و702 ألفاً و890 إصابة، كما سجلت 222 حالة وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 122 ألفاً و592 وفاة.

وفي ماليزيا، استمرت وزارة الصحة في تسجيل أعداد إصابات مرتفع حيث سجلت 7373 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى مليونين و339 ألفاً و594 إصابة، كما سجلت 64 وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 27 ألفاً و329 وفاة.

وفي فيتنام، سجلت السلطات الصحية 3528 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 839 ألفاً و662 إصابة، فيما سجلت 113 حالة وفاة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 20 ألفاً و555 وفاة.

وفي إندونيسيا، انخفض معدل الإصابات اليومية بشكل ملحوظ حيث سجلت السلطات الصحية 894 إصابة جديدة ليصل الإجمالي أربعة ملايين و227 ألفاً و932 إصابة، كما سجلت 39 حالة وفاة ليبلغ الإجمالي 142 ألفاً و651 وفاة.

وعلى جانب أمريكا الجنوبية، أفادت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الأحد، أن البرازيل سجلت 16451 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، و404 حالات وفاة بسبب كوفيد-19. وصارت البرازيل الجمعة الماضية ثاني دولة في العالم بعد الولايات المتحدة تتخطى حاجز 600 ألف حالة وفاة بكوفيد-19، وارتفع العدد الرسمي للوفيات حاليا إلى 600829، مع تسجيل 21 مليونا و567181 حالة إصابة منذ بدء الجائحة.

وسجلت السلطات الصحية في كوبا 3604 إصابة جديدة ليبلغ الإجمالي 918 ألفا و383 إصابة، كما سجلت 39 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7851 حالة وفاة. وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك، تسجيل 6153 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 و348 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 3 ملايين و720545 إصابة والوفيات إلى 281958.

وفي تشيلي، سجلت وزارة الصحة 1063 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و662 ألفا و433 إصابة، كما سجلت 10 وفيات جديدة ليبلغ الإجمالي 37 ألفا و564 حالة وفاة.

وفي الأرجنتين، سجلت وزارة الصحة الأرجنتينية، اليوم الأحد، 470 حالة إصابة جديدة و 14 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة السابقة. وذكرت الوزارة -في بيان نقلته صحيفة "لا برينسا" الأرجنتينية - أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 5 ملايين و265 ألفا و528 حالات، بينما بلغت حصيلة الوفيات 115 آلاف و458 حالة.