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إعلام عبري: إسرائيل تقرر منع مفوض الأونروا من زيارة غزة

09:33 م الثلاثاء 30 أبريل 2024

فيليب لازاريني

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نقلت هيئة البث الإسرائيلية، أن وزير داخلية الاحتلال أمر بعدم منح أمين عام الأونروا تأشيرة دخول ليتمكن من زيارة غزة.

كان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" فيليب لازاريني، قال اليوم الثلاثاء، إنه لم يطلب من الناس إخلاء مدينة رفح حتى الآن.

وأضاف المفوض العام للأونروا، أنه يوجد قلق كبير في غزة من اجتياح الاحتلال الإسرائيلي المحتمل لمدينة رفح.

وأوضح لازاريني، أن مخاوف السكان تكمن في عدم التوصل إلى اتفاق عاجل الأسبوع الجاري.

وطالب لازاريني، بزيادة الإمدادات الغذائية القادمة إلى قطاع غزة، قائلًا إنه رغم زيادة المساعدات في إبريل الجاري لكنها لا تزال غير كافية.

وكشف لازاريني، عن مقتل 182 موظفًا من العاملين بالوكالة منذ بدء الحرب في غزة، مطالبًا بإزالة العراقيل الموضوعة أمام وصول قوافل المساعدات بأمان إلى المحتاجين داخل القطاع.

وأشاد لازاريني، باستئناف عدد من الدول تمويلها للأونروا مؤخرًا عقب صدور تقرير اللجنة الأممية، مشيرًا إلى أنه يوجد عدد قليل من الدول لم توافق بعد على استئناف التمويل.

وأعرب لازاريني، عن قلقه عن مصير المعتقلين الذين أسرتهم قوات الاحتلال من قطاع غزة، كما طالب بالإفراج غير المشروط عن الأسرى المحتجزين في غزة.

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