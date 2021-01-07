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رئيس وزراء بريطانيا يدين تشكيك ترامب في نتيجة الانتخابات وتحريضه على الاضطرابات

07:54 م الخميس 07 يناير 2021
رئيس وزراء بريطانيا يدين تشكيك ترامب في نتيجة الانتخابات وتحريضه على الاضطرابات

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في وسط لندن

وكالات:

دان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون "يدين من دون أي تحفظ"، تشكيك الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، بنتيحة الانتخابات و"تحريضه على الاضطرابات"، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وخلفت أحداث الشغب، عشية أمس الأربعاء، 4 حالات وفاة، إلى جانب عدد من المصابين.

من جهة أخرى، قال قائد شرطة واشنطن إن القوات اعتقلت 52 شخصا فيما يتعلق بالأحداث غير المسبوقة.

ودعا وزير الأمن الداخلي الأمريكي بالإنابة، تشاد وولف، الخميس، ترامب، إلى إدانة أعمال العنف التي ارتكبها أنصاره.

وقال وولف في بيان، إن ما حدث بالأمس كان مأساويا ومثيرا للاشمئزاز، "إننا نرى الآن بعض مؤيدي الرئيس يستخدمون العنف كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية، وهذا غير مقبول".

وأضاف وزير الأمن الداخلي الأمريكي، أن هذه "الأعمال العنيفة غير معقولة وأناشد الرئيس وجميع المسؤولين المنتخبين أن يدينوا بشدة أعمال العنف التي وقعت أمس".

ولفت وولف، الذي يقوم حاليا برحلة تستغرق أسبوعا إلى الشرق الأوسط، إلى أن "لكل أميركي الحق في الاحتجاج السلمي، ولكن بمجرد أن تصبح تلك الاحتجاجات عنيفة، يجب علينا تطبيق قوانيننا وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، بغض النظر عن الدوافع السياسية".

واكتفى ترامب يوم أمس بدعوة مناصريه عبر فيديو نشره على حسابه في تويتر "إلى التراجع والعودة إلى المنازل".

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