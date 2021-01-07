السفير الأمريكي لدى بريطانيا يطالب بمحاكمة مقتحمي الكونجرس الأمريكي
لندن - (أ ش أ):
طالب السفير الأمريكي لدى بريطانيا وودي جونسون اليوم الخميس بتوقيع المعاقبة الجنائية لمؤيدي الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، وذلك عقب اقتحامهم مبنى الكونجرس الأمريكي وإحداث أعمال شغب وفوضى داخله.
وقال جونسون - في تدوينة على حسابه الرسمي على موقع تويتر ونقلتها شبكة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية - "كان الأمس يوما أسود على الولايات المتحدة الأمريكية.. شاهدت مثلكم هذه اللقطات المخيفة من واشنطن بكامل القلق والحزن.. لابد من محاكمة كافة المشاركين والمتورطين في هذه الأعمال المجرمة وتوقيع أقصى عقوبة ضدهم".
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