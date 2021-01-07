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رئيس الوزراء الياباني يفرض حالة الطوارئ في العاصمة طوكيو لمكافحة كورونا

05:54 م الخميس 07 يناير 2021
رئيس الوزراء الياباني يفرض حالة الطوارئ في العاصمة طوكيو لمكافحة كورونا

رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا

وكالات:

أعلن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، الخميس، فرض حالة الطوارئ في العاصمة طوكيو وثلاث مقاطعات مجاورة للحد من زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال سوجا في مستهل اجتماع حكومي لمناقشة إجراءات مكافحة مرض كوفيد-19، حسبما نقلت عنه وكالة كيودو اليابانية، إن حالة الطوارئ تبدأ غداً الجمعة وتستمر حتى السابع من فبراير المقبل.

وسيُطلب من سكان طوكيو، التي من المقرر أن تستضيف الألعاب الأولمبية المؤجلة هذا الصيف، ومحافظات كاناجاوا وتشيبا وسيتاما المجاورة، الامتناع عن الرحلات غير الضرورية خارج منازلهم، خاصة بعد 8 مساء.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي سجلت فيه طوكيو 2447 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، متجاوزة الرقم القياسي السابق المسجل يوم الأربعاء بأكثر من 800 حالة.

وقال رئيس الوزراء الياباني "متأكد من أنه يمكننا التغلب على هذا. ولكن للقيام بذلك، علينا أن نطلب من الجميع العيش مع بعض القيود". وقال "سأفعل كل ما في وسعي لتحسين الوضع في شهر واحد".

وكشفت الوكالة اليابانية، أنه سيتم تشجيع الشركات على جعل الموظفين يعملون من المنزل أو تنظيم نوبات عملهم، بهدف تقليل عدد الأشخاص في المكتب بنسبة 70 بالمئة.

يوشيهيدي سوجا حالة الطوارئ طوكيو فيروس كورونا اليابان

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