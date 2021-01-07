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شتاينماير: اقتحام مقر الكونجرس نتيجة للأكاذيب والتحريض

01:20 م الخميس 07 يناير 2021
شتاينماير: اقتحام مقر الكونجرس نتيجة للأكاذيب والتحريض

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير

برلين - (د ب أ):

حمل الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بشكل غير مباشر مسؤولية أعمال الشغب في مقر الكونجرس في واشنطن.

وقال شتاينماير اليوم الخميس بالعاصمة الألمانية برلين: "هذه المشاهد التي رأيناها، هي نتيجة لأكاذيب، بل ولزيادة أكاذيب، وللانقسام ولاحتقار الديمقراطية، وللكراهية والتحريض - حتى من أعلى المستويات".

وأضاف الرئيس الألماني أن ترامب حرض الحشد المسلح، وتجاهل حجر الأساس للديمقراطية، وهو أن: التغيير السلمي للسلطة يحدث نتيجة انتخابات حرة.

وتابع شتاينماير: "كان اقتحاما لقلب الديمقراطية الأمريكية- وكذلك هجوما على الديمقراطية الليبرالية من الأساس"، وفي الوقت ذاته تعهد الرئيس الألماني لنظيره الأمريكي المنتخب جو بايدن بالتعاون، وأكد قائلا: "سوف تتوهج شعلة الديمقراطية مجددا".

وفي هذا السياق أشار الرئيس الألماني إلى المظاهرات التي جرت أمام مبنى الرايخ الألماني ببرلين في العام الماضي عندما اقتحم مناهضو إجراءات مواجهة فيروس كورونا درج مقر البرلمان الألماني، وقال شتاينماير: "لذا أرسل هذه الرسالة اليوم لنا جميعا: الكراهية والتحريض يهددان الديمقراطية. الأكاذيب تهدد الديمقراطية. العنف يهدد الديمقراطية".

فرانك-فالتر شتاينماير برلين الكونجرس دونالد ترامب

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