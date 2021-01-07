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سفارة كوريا الجنوبية لدى إيران تؤكد سلامة بحارة الناقلة المحتجزة

10:17 ص الخميس 07 يناير 2021
سفارة كوريا الجنوبية لدى إيران تؤكد سلامة بحارة الناقلة المحتجزة

ارشيفية

سول - أ ش أ

أكدت السفارة الكورية الجنوبية في طهران، سلامة البحارة الموجودين على متن ناقلة النفط الكورية المحتجزة في إيران.

وذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، أن 3 دبلوماسيين من السفارة الكورية لدى إيران، تم إرسالهم من العاصمة طهران إلى مدينة (بندر عباس) على الساحل الجنوبي لإيران، التقوا بأحد البحارة، حيث أكدوا أثناء اللقاء سلامة طاقم البحارة المكون من 20 شخصًا من بينهم 5 بحارة كوريين جنوبيين، حسبما أوردت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.

وأوضح مصدر دبلوماسي أنه تبين عدم وجود مشكلة في صحة البحارة وسلامتهم، مؤكدًا أن السفارة ستواصل الاستماع إلى آراء البحارة وتقديم المساعدة الضرورية لهم.

وتخطط السفارة لإجراء لقاء آخر مع البحارة المحتجزين، والاتصال بالحكومات المحلية الإيرانية والسلطات القضائية والسلطات الخاصة بالموانئ لحل قضية الاحتجاز في أقرب وقت.

يذكر أن الوفد الحكومي الكوري برئاسة المدير العام لشؤون إفريقيا والشرق الأوسط بالوزارة كو كيونج-سوك توجه إلى إيران، فجر اليوم الخميس، للتفاوض بشأن الإفراج المبكر عن ناقلة النفط الكورية الجنوبية وطاقمها الذين احتجزتهم السلطات الإيرانية، ومن المتوقع أن يصل الوفد عبر الدوحة بقطر إلى طهران اليوم في الساعة الرابعة والنصف عصرًا (بتوقيت كوريا).

واحتجز الحرس الثوري الإيراني الاثنين الماضي، ناقلة النفط "هانكوك كيمي"، التي ترفع علم كوريا الجنوبية، وعلى متنها 20 من أفراد الطاقم بسبب مزاعم التلوث البيئي، وتوجد الناقلة حاليا في ميناء في (بندر عباس).

هذا المحتوى من

السفارة الكورية الجنوبية في طهران إيران كوريا الجنوبية

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