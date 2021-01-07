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تقارير: قوات الأمن تؤمن عبوتين ناسفتين مشتبه بهما في واشنطن

01:11 ص الخميس 07 يناير 2021
تقارير: قوات الأمن تؤمن عبوتين ناسفتين مشتبه بهما في واشنطن

اقتحام الكونجرس

وكالات:

ذكرت وسائل إعلام، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي أعلن تأمين عبوتين ناسفتين مشتبه بهما، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وأعلن مسؤولون أمريكيون، أن مبنى الكونجرس أصبح آمنا الآن.

وأكدت الشرطة الأمريكية، أنها ألقت القبض على أكثر من 13 متظاهرا، وصادرت أكثر من 5 قطع سلاح.

واحتشد مناصروا للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب أمام مبنى الكونجرس منذ ساعات لمنع مجلس الشيوخ من المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية.

ووقعت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في محيط الكونجرس.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية استعدادها لتأمين العاصمة واشنطن ضد أي أعمل شغب.

اقتحام الكونجرس أنصار ترامب عبوة ناسفة

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