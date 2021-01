لحظة اقتحام الكونجرس الأمريكي من قبل أنصار ترامب

وكالات

اقتحم عددًا من أنصار الرئيس المنتهيو ولايته دونالد ترامب، مبنى الكونجرس الأمريكي، مساء الأربعاء رفضًا لنتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر الماضي.

وأشهر عددًا من قوات الشرطة الأمريكية، أسلحتهم في وجه أنصار ترامب، الذين اقتحموا مبنى الكونجرس لحماية المشرعيين منهم.

فيما خرجت كامالا هاريس نائبة الرئيس المنتخب جوب بايدن، ومايك بنس نائب ترامب الذي كان يترأس جلسة التصديق على نتائج الانتخابات من الكونجرس بعد اقتحام انصار ترامب.

من جانبه رفض وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة كريستوفر ميلر، مساء الأربعاء، طلبًا لإرسال تعزيزات عسكرية إلى واشنطن، التي تشهد احتجاجات عارمة لأنصار ترامب رفضًا لنتيجة الانتخابات.

ورفض ميلر نشر قوات الحرس الوطني في مبنى الكونجرس، الذي اقتحم مساء اليوم من قبل أنصار ترامب.

LIVE: Police evacuate U.S. Congress offices as #Trump supporters protest on Capitol Hill https://t.co/bYGo2vQaCk