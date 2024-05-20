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BBC

لحظة العثور على حطام طائرة الرئيس الإيراني (فيديو)

10:30 ص الإثنين 20 مايو 2024
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وكالات

تداولت وسائل إعلام إيرانية، مقطع فيديو يظهر لحظة العثور على حطام مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بعد ساعات من البحث المكثف عن الطائرة والركاب.

وذكرت وسائل إعلام إيراني، إن طائرة مسيرة تركية من طراز "أقنجي" هي من عثرت على حطام المروحية بعد ساعات من البحث.

وكانت وسائل إعلام إيرانية، تداولت صورًا لحطام مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، التي تعرضت لحادث أمس الأحد وعثر على حطامها في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

بدورها، أكدت وكالة مهر للأنباء التابعة للحرس الثوري الإيراني، وفاة الرئيس إبراهيم رئيس ووزير الخارجية على متن الطائرة المنكوبة بعد العثور على حطامها.

حطام طائرة الرئيس الإيراني طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وفاة إبراهيم رئيسي
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