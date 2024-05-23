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BBC

إعلام عبري: إسرائيل لن تستجيب لقرار محكمة العدل سياسيا أو عسكريا

10:48 م الخميس 23 مايو 2024

الحرب علي غزة أرشيفية

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كتب- محمود عبدالرحمن:

قالت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصادر سياسية بإسرائيل، إن التقديرات تشير إلى أن محكمة العدل الدولية ستدعو لوقف معركة رفح أو الحرب تماما على غزة.

وأضافت القناة العبرية نقلا عن المصادر، إن إسرائيل لا تتجه للاستجابة لقرار محكمة العدل سياسيا أو عسكريا، موضحة أن تل أبيب تجري محادثات تحت الطاولة مع أمريكا وتتوقع أن تستخدم واشنطن حق النقض ضد القرار.

وتابعت المصادر، أن في إسرائيل من يفضل قرارا بوقف الحرب لتفادي الاختلاف مع أمريكا بشأن رفح ونقض القرار.

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