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صور لحطام طائرة الرئيس الإيراني

10:26 ص الإثنين 20 مايو 2024
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وكالات

تداولت وسائل إعلام إيرانية، صورًا لحطام مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، التي تعرضت لحادث أمس الأحد وعثر على حطامها في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

وقال قائد الجيش في مدينة أذربيجان الشرقية التي وقع بها حادث تحطم الطائرة المنكوبة، إن جثث ركاب طائرة الرئيس محترقة ولا يمكن التعرف عليها.

وأكدت وكالة مهر للأنباء التابعة للحرس الثوري الإيراني، وفاة الرئيس إبراهيم رئيس ووزير الخارجية على متن الطائرة المنكوبة بعد العثور على حطامها.

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