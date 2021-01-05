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وزير الخارجية السعودي يجرى اتصالا بنظيره الكويتي

08:34 ص الثلاثاء 05 يناير 2021
وزير الخارجية السعودي يجرى اتصالا بنظيره الكويتي

الأمير فيصل بن فرحان آل سعود

الرياض - (د ب أ):
أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد بن ناصر الصباح.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) فجر اليوم الثلاثاء أن الوزرين بحثا "العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وأضافت واس أن وزير الخارجية تلقى أيضا اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية بسلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

تأتي هذه المشاورت قبيل انعقاد القمة الخليجية الـ 41 لقادة التي تستضيفها السعودية اليوم.

وأعلنت الكويت أمس أن السعودية وقطر اتفقتا على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين الجانبين، ما يزيد الآمال بأن تنهي القمة التوترات الخليجية مع قطر.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت في يونيو من عام 2017 قطع علاقاتها مع قطر وفرض حصار عليها وسط اتهامات لها بدعم الإرهاب والتدخل في شؤون دول المنطقة، وهي اتهامات تنفيها الدوحة.

فيصل بن فرحان الرياض الكويت

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