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السعودية تلمح لاحتمال فرض إجراءات احترازية لـ"عدم الالتزام بالتعليمات"

03:09 م الأحد 31 يناير 2021
السعودية تلمح لاحتمال فرض إجراءات احترازية لـ"عدم الالتزام بالتعليمات"

وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة

الرياض- (بي بي سي):

حذر وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، من أن عدم الالتزام بالتعليمات والإرشادات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا "سيضطر المملكة لاتخاذ إجراءات احترازية لحماية المجتمع".

وقال الربيعة في مقطع مصور نشر على حساب وزارة الصحة السعودية إنه تم رصد زيادة ملحوظة وارتفاع مستمر في أعداد الإصابة بفيروس كورونا في الأيام الماضية وكانت من أهم أسبابها التجمعات بكل أنواعها.

وسجلت السعودية نحو 370 ألف إصابة مؤكدة بالفيروس بينما تجاوز عدد الوفيات بين مرضى كورونا الستة آلاف.

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