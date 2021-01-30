الخارجية اليونانية: العقوبات على تركيا يجب أن تظل احتمالا قائما
أثينا - (أ ش أ):
أكدت وزارة الخارجية في اليونان، اليوم السبت، على أن العقوبات على تركيا يجب أن تظل احتمالا قائما.
وذكرت الخارجية اليونانية - في بيان أوردته قناة "العربية الحدث" الإخبارية - أن هدف أثينا ليس معاقبة أنقرة، معربة في الوقت ذاته عن أملها بأن تتصرف تركيا كدولة تحترم الجوار.
وأوضحت أن من حق اليونان توسيع مياهها الإقليمية كلما كان ذلك ضروريا، لافتة في الوقت ذاته إلى أن المحادثات الاستكشافية مع تركيا ليست مفاوضات وليس لها موعد محدد.
يشار إلى أن تركيا تتنازع مع اليونان وقبرص حول أحقية التنقيب في مناطق شرق البحر المتوسط، وشكل هذا الملف أحد أبرز الأسباب في توتر العلاقة بين أنقرة والاتحاد الأوروبي، فضلا عن ملف ليبيا، والعلاقة مع فرنسا، وملف اللاجئين وغيره.
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